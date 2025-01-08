Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

Количество российских пограничников могут сократить на армянской границе с Турцией

Количество российских пограничников может быть сокращено на армянской границе с Турцией, если она будет открыта. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, отвечая в среду на вопрос журналистов о возможности сокращения количества российских пограничников на армяно-турецкой границе.

"Если между Арменией и Турцией будет действующая, открытая граница, будет доверие, то мы можем рассмотреть и обсудить этот вопрос", - сказал Мирзоян.

Он также отметил, что каких-либо обсуждений по пребыванию в Армению 102-й российской военной базы "в повестке Еревана на данный момент нет".

С января 2025 года российские пограничники перестали нести службу на пункте пропуска "Агарак" на границе Армении с Ираном.

Представители пограничной службы ФСБ России 1 августа 2024 года завершили службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

Представители погрануправления ФСБ России совместно с погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют границы республики с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.



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