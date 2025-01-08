Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

Контактная группа по Украине обсудит возможность непрерывной поставки оружия

На очередном заседании контактной группы по Украине в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин, отбывающий в Германию в среду, намерен обсудить вопросы долгосрочной и непрерывной помощи Украине. Об этом сообщил Пентагон.

"На встрече основное внимание будет уделено необходимости обеспечения непрерывной поставки ключевых возможностей, включая системы ПВО, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а также усилиям по укреплению оборонно-промышленной базы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Остин встретится с участниками группы, "чтобы обсудить непосредственные потребности Украины на поле боя, долгосрочные потребности в обороне и важную координацию, осуществляемую в рамках коалиции в соответствии с возможностями".



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