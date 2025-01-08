Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 32 беспилотников над семью регионами.

"11 БПЛА уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА - над территориями Курской и Ростовской областей, по три - над территориями Белгородской и Брянской областей, два - над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре - над акваторией Азовского моря", - говорится в краткой утренней сводке.

Между тем глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях на промышленном предприятии в Энгельсе в результате падения обломков беспилотников.

"Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.

Как видно из геолокации фото и видеоматериалов, опубликованных в социальных сетях, после атаки беспилотников в Энгельсе загорелась нефтебаза завода «Кристалл» Росрезерва, который отвечает за хранение топлива для авиабазы Энгельс-2.