В Сейме Литвы объявили предстоящие выборы в Беларуси недействительными

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис объявил предстоящие президентские выборы, которые пройдут в Беларуси в январе, недействительными. С таким заявлением он выступил перед журналистами.

"Тот процесс, который ожидает Беларусь, выборами назвать нельзя", - сказал глава парламента.

По его словам, это будет фарс.

"Нельзя ждать, когда он состоится, а потом принимать какие-то политические решения. Сразу необходимо резюмировать, что ничего общего с выборами это иметь не будет", - заявил Сквернялис.

Как известно, Вильнюс не признал итоги президентских выборов Беларуси в 2020 году.