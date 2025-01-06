В Великобритании из-за сильных снегопадов задерживаются десятки поездов и авиарейсов

В понедельник Британия ожидает новых снегопадов, дождей и наводнений, непогода уже нарушила автомобильное и железнодорожное сообщение и заставила аэропорты на севере Англии временно закрыть взлетно-посадочные полосы, что привело к задержке десятков рейсов. Об этом сообщает Reuters.

Метеорологическое бюро объявило предупреждение о снеге, гололеде и дожде на большей части Великобритании, а Агентство по охране окружающей среды сообщило, что из-за дождя и таяния снега наводнения ожидаются в более чем 150 населенных пунктах.

По сообщению британской Национальной железной дороги, из-за наводнений и ливней были задержаны или отменены десятки поездов.

Некоторые основные дороги в северной и центральной Англии также были закрыты из-за снегопадов и наводнений, сообщает Национальная служба автомобильных дорог.

Рано утром в понедельник аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада, после того как аналогичный шаг сделал аэропорт Ливерпуля в воскресенье.

"Некоторые вылеты и прилеты все еще могут иметь задержки", – заявили в аэропорту Манчестера после того, как взлетно-посадочные полосы были вновь открыты.

Метеорологическая служба сообщила, что в некоторых частях Великобритании была самая холодная ночь за всю зиму, а в некоторых районах Шотландии температура опускалась до минус 13,3 градуса по Цельсию.

Снег и гололедица стали причиной отмены в воскресенье, 5 января, десятков рейсов в крупнейшем аэропорту Германии – Международном аэропорту Франкфурт-на-Майне.