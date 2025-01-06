Россия хочет передать КНДР спутниковые технологии за помощь в войне с Украиной

Россия собирается передать Северной Корее передовые спутниковые технологии в ответ на помощь войск страны в войне с Украиной. Об этом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"КНДР уже получает от России военную технику и подготовку военнослужащих. Теперь у нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями", – отметил Блинкен, которого цитирует CNN.

Госсекретарь страны также подтвердил предварительное предупреждение посла США в ООН о том, что Россия может быть близка к тому, чтобы признать статус Северной Кореи как ядерного государства.

США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с ростом альянса между КНДР и Россией с тех пор, как Путин и Ким Чен Ын подписали знаковый оборонный пакт в июне прошлого года.

С тех пор боеприпасы и ракеты передаются из Северной Кореи в Россию, хотя обе стороны это отрицают. Северокорейские войска присоединились к войне с Украиной на стороне России.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил в Пентагоне, что Северная Корея, вероятно, пригласит передачу российских технологий, касающихся тактического ядерного оружия, продвижение северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, разведывательных спутников и атомных подводных лодок, в обмен на размещение войск для помощи России.