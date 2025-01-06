США готовят новые санкции против перевозящих российскую нефть танкеров

Администрация Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против России, нацелившись на ее нефтяные доходы с помощью действий против танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщили Reuters в воскресенье два источника, знакомые с этим вопросом.

По словам источников, администрация Байдена планирует ввести санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, которая продается выше установленной на Западе цены в 60 долларов за баррель. Россия использует так называемый теневой флот из старых кораблей, чтобы обойти ограничения. Многие из этих судов менее безопасны и подвержены разливу нефти, говорят эксперты по судоходству.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года США наложили санкции на десятки таких кораблей из флота, который, по оценкам, насчитывает сотни, чтобы уменьшить ее возможности финансировать вторжение.

"Это будет большой пакет", – сказал один из источников.

Другой источник сообщил, что санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.

Администрация президента Джо Байдена пытается усилить поддержку Украины до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января, учитывая частые жалобы лидера республиканцев на стоимость поддержки Украины со стороны США.

Пока непонятно, каким будет подход Трампа к санкциям против России.

В прошлом месяце министр финансов США Джанет Йеллен заявила агентству Reuters, что США рассматривают возможность дальнейших санкций в отношении танкеров и не исключают введения санкций против китайских банков, поскольку они стремятся уменьшить доходы России от продажи нефти и ограничить ее доступ к иностранным поставкам для поддержки войны в Украине.

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена обсуждает возможность введения новых "серьезных санкций" против российского энергетического сектора до конца своего срока.

Перед этим Bloomberg сообщал, что страны "Группы семи" обсуждают возможное снижение так называемого потолка цен на российскую нефть, транспортируемую морем, чтобы ограничить нефтяные доходы России.