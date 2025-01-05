Последнее обновление: 05.01.2025 15:34

Израиль перехватил баллистическую ракету из Йемена

Перехвачена баллистическая ракета, выпущенная из Йемена в сторону Израиля. Об этом сообщает издание Times of Israel.

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ракета была запущена поддерживаемыми Ираном йеменскими повстанцами в полночь в воскресенье. В ЦАХАЛе заявили, что одна баллистическая ракета была перехвачена до того, как она вошла в воздушное пространство Израиля.

Сообщений о ранениях или повреждениях в результате сбития ракеты не поступало.

Позже хуситы подтвердили запуск ракеты, заявив, что целью стала электростанция Орот Рабин недалеко от города Хадера. Группировка утверждает, что «цели операции достигнуты».

Ранее, 29 декабря 2024 года, хуситы заявили о ракетном ударе по военной авиабазе на юге Израиля.

Поддерживаемые Ираном хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля, называя это «атаками солидарности» с палестинцами в секторе Газа, где Израиль проводит крупную армейскую операцию с октября 2023 года после нападения 7 октября радикальной группировки ХАМАС. Израиль наносит ответный удар по Йемену.



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