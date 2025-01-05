Биткоин и золото приобрели структурное значение

Тенденция «торговли на обесценивании» сохранится в долгосрочной перспективе, поскольку доля золота и биткоина в портфелях инвесторов расширяется. Об этом заявили аналитики JPMorgan.

«Рост цен на золото за последний год вышел далеко за рамки движений, подразумеваемых изменениями доходности доллара США и облигаций. Это, вероятно, отражает повторное возникновение (стратегии хеджирования рисков)», - отметили эксперты, которых цитирует The Block.

Рекордный приток на криптовалютный рынок в 2024 году также указал на то, что биткоин стал структурно значимым инструментом для участников рынка.

В JPMorgan назвали прошедший год «поворотным» для индустрии цифровых активов. По их подсчетам, совокупный приток капитала в направление за 12 месяцев составил около $78 млрд.

Из них $27 млрд пришлись на ETF, $14 млрд на фьючерсы CME, $14 млрд на криптовенчурные фонды, $22 млрд представлены в покупках биткоина MicroStrategy и $1 млрд — в сделках майнеров.

По словам аналитиков, рост доли золота в портфелях «очевиден» при изучении количества драгметалла, удерживаемого центральными банками и частными инвесторами.

Последняя группа использует различные производные инструменты: физическое золото, золотые ETF и другие инвестиционные продукты, которые в настоящее время составляют значительный процент от общего объема среди небанковских инвесторов по всему миру.

Напомним, в ноябре 2024 года аналитики JPMorgan выразили уверенность «в хороших результатах» первой криптовалюты и золота в период президентства Дональда Трампа в США.