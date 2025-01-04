Акцизы на крепкий алкоголь и табак в Армении значительно вырастут в 2025 году

В Армении с 2025 года значительно повысятся акцизные ставки на крепкие спиртные напитки и табачные изделия. Это очередной этап гармонизации налоговых ставок в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Акциз на крепкий алкоголь, за исключением коньяка, увеличится с 3 518 до 4 872 драмов (около $12) за литр, пишет Telegram-канал Economy of Armenia.

При этом ставки на коньяк останутся без изменений и будут варьироваться от 3,3 до 24 тысяч драмов за литр 100-процентного спирта в зависимости от срока выдержки.

Существенное повышение коснется и табачных изделий. Акцизная ставка на сигареты вырастет до 20 532 драмов ($53) за тысячу штук против нынешних 17 388 драмов. Налог на жидкости для электронных сигарет также увеличится - с 70 до 93 драмов (24 цента) за миллилитр.