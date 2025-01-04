Португальский флот наблюдает за 5 военными кораблями РФ у своих берегов

Португальские военно-морские силы уже несколько дней наблюдают за пятью российскими военными судами, которые проходили или проходят недалеко от берегов страны. Об этом 3 января сообщили в соцсетях ВМС Португалии.

Португальский флот сопровождает пять судов РФ с 31 декабря. В частности, это десантный корабль "Александр Шабалин", суда логистической поддержки Baltic Leader, "Спарта II" и "Генерал Скобелев", которые в настоящее время уже находятся в Средиземном море, а также подводная лодка "Новороссийск", которая движется вдоль исключительной економической зоны страны.

Это наблюдение стало 73-й мониторинговой миссией флота в 2024 году.

"Данная Флоту деятельность по мониторингу и наблюдению гарантирует защиту и безопасность морского пространства, на которое распространяется наш национальный суверенитет, юридисцикция и ответственность. Это способствует защите интересов Португалии и ее критической инфраструктуры и одновременно обеспечивает соблюдение наших международных обязательств в рамках Североатлантического альянса", – отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что за 23-29 декабря истребители НАТО, которые патрулируют в странах Балтии, совершили два вылета для сопровождения самолетов РФ.