В России ужесточаются правила получения РВП и ВНЖ на основании брака

Основания для получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) в России ограничиваются с 25 января для исключения фактов использования фиктивных браков и отцовства ради получения иностранцами миграционных статусов. Это предусматривают изменения в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", которые вступят в силу в конце месяца.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что иностранцы прибегают к заключению фиктивных браков ради получения миграционного статуса и без реального намерения создать семью. До настоящего времени в законодательстве не был установлен срок нахождения в браке для обращения за РВП в упрощенном порядке. Теперь такие условия определены: по упрощенной процедуре разрешение может быть выдано иностранцу, состоящему не менее трех лет в браке с россиянином, который постоянно проживает в РФ. Также оно может быть предоставлено при наличии общего ребенка с супругом - гражданином РФ.

При этом если брак расторгнут или признан судом недействительным, если иностранец лишен родительских прав, ограничен в них или выписан из акта о рождении ребенка, то разрешение может быть аннулировано.

Кроме того, законом уточняются условия выдачи вида на жительство без получения разрешения на временное проживание. Обычно иностранцы могут подать документы на ВНЖ после того, как пробудут в России не меньше восьми месяцев на основании РВП. Но в некоторых случаях получить ВНЖ можно сразу. Это, в частности, распространяется на мигрантов, у которых ребенок обладает российским гражданством и проживает в РФ. Согласно поправкам, если ребенок рожден не в браке, то для получения ВНЖ иностранцы должны будут доказать в суде факт проживания в одной семье, участия в содержании и воспитании ребенка.

Еще одна новелла касается "обеспечения права на воссоединение с семьей". Закон продлевает до одного года обыкновенную частную визу иностранцу, который является близким родственником гражданина РФ.

Перечень оснований для получения РВП и ВНЖ не ограничивается только фактом наличия брака с гражданином Российской Федерации, это не отразится на положении соотечественников, поскольку они вправе обратиться за получением РВП или ВНЖ по иным адресованным им основаниям. Это касается граждан Беларуси, Молдовы, Казахстана и Украины, а также участников госпрограммы по переселению соотечественников, в том числе в качестве репатриантов.