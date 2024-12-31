Власти Беларуси рассматривают три варианта регулирования цен

Правительство Беларуси готовит три варианта изменения своего постановления № 713 от 19 октября 2022 года — "от наиболее жесткого до более, так сказать, либерального". Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире гостелеканала.

"В зависимости от того, видимо, разговора, который будет происходить в анонсированном президентом нашей страны совещании, и будет принято решение о доработке или какой-то, например, компиляции этих трех (вариантов) в какой-то единый, и мы получим уже новую систему регулирования цен", - заявил чиновник.

По его словам, белорусский опыт уже взяли на вооружение другие страны.

"Наш опыт уже копируют. Вот буквально новость сегодняшнего-вчерашнего дня. Объединенные Арабские Эмираты на девять товарных групп ввели жесткое ценовое регулирование за предповышение цен на полгода. Поэтому в принципе такая практика, она достаточно рыночная", - считает Богданов.

Он утверждает, что власти Богданов "уже на финише находятся с тарифной тетрадью, в которой будут заложены основы тарифной политики и роста инфляции на 2025 год".

По указу Лукашенко, инфляция не должна превысить 5% и это "задача достаточно сложная, учитывая, что у соседей на сегодня инфляция находится на границе двузначного значения", - отметил чиновник.

Напомним, во время открытия 30 декабря нового участка третьей линии Минского метрополитена Лукашенко анонсировал на начало января совещание с правительством по "выработке справедливого ценообразования".

"Не сдерживанию цен. Может, даже не регулирование цен. Но должна быть формула ценообразования в Беларуси, чтобы не было так, как раньше: человек не успел зарплату получить - уже цены где-то выросли. Этого быть не должно. Вижу, что более-менее нормально. Но должна справедливая быть цена. Формула справедливого ценообразования - перед правительством поставлена задача", - сказал Лукашенко.