Китай оставил США без ключевых материалов для ракет и истребителей

Обновленное торговое перемирие между США и Китаем не затронуло один из ключевых вопросов - ограничение экспорта редкоземельных магнитов, которые играют ключевую роль в оборонном секторе. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам собеседников, Пекин не обязался предоставить разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые нужны поставщикам американской армии для производства истребителей и ракетных систем. В то же время США сохраняют ограничения на экспорт в Китай передовых чипов искусственного интеллекта, опасаясь, что те могут быть использованы в военных целях.

Во время переговоров в Лондоне на прошлой неделе китайские переговорщики, по словам источников, дали понять, что готовность разрешить экспорт магнитов для военных нужд будет зависеть от прогресса в снятии американских ограничений на экспорт передовых AI-чипов в Китай.

Это добавило новое измерение к переговорам, которые первоначально сосредотачивались на контрабанде опиоидов, пошлинах и торговом профиците Китая, но теперь сосредоточены на экспортном контроле.

Кроме того, американские чиновники, по словам источников, дали понять, что планируют продлить действие действующих пошлин на китайские товары еще на 90 дней после дедлайна 10 августа, согласованного в Женеве в прошлом месяце. Это свидетельствует, что постоянное торговое соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира вряд ли будет достигнуто раньше этого срока.

Президент Дональд Трамп в среду назвал договоренность, достигнутую в Лондоне, "замечательной сделкой", добавив: "У нас есть все, что нужно, и мы извлечем из этого пользу. И, надеюсь, они также."

А министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не будет "бартерной сделки", то есть США не будут ослаблять ограничения на экспорт AI-чипов в Китай в обмен на доступ к редкоземельным материалам.