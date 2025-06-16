Чешская АЭС «Дукованы» переходит на американское топливо вместо российского

Атомная электростанция в Дукованах получила первые комплекты топлива от американской компании Westinghouse. Об этом в понедельник сообщила энергетическая группа ČEZ.

Отмечается, что электростанция будет использовать американское топливо впервые, до сих пор на ней использовалось российское. Поставки являются частью расширения числа поставщиков топлива для чешских ядерных источников. Электростанция в Темелине уже получила топливо в последние недели. Компании Westinghouse и Framatome заменили прежнего поставщика – российскую фирму «ТВЭЛ».

В Темелин топливо Westinghouse вернулось спустя 15 лет, в Дукованы оно прибыло впервые.

«Это шаг, который значительно повышает энергетическую безопасность Чешской Республики. Кроме того, наряду с диверсификацией поставщиков ядерного топлива мы также поддерживаем стратегические запасы на обеих наших атомных электростанциях», - отметил председатель правления и генеральный директор ČEZ Даниэл Бенеш, которого цитируют чешские СМИ.