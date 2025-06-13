Немецкие автопроизводители призывают ЕС защитить рынок от Китая

Немецкие машиностроительные компании, которые ранее были сторонниками более тесных экономических связей между Китаем и Европой, теперь требуют ввести торговые барьеры. Об этом пишет South China Morning Post.

"Теперь, когда экспорт сокращается и сталкивается с "все более сильными конкурентами", которых поддержали "несправедливые государственные субсидии", отрасль требует от Брюсселя ввести торговые барьеры для ее защиты", - пишет издание.

"Новый позиционный документ, опубликованный в четверг Ассоциацией машиностроительной промышленности (VDMA), которая представляет средних производителей, входящих в состав известной немецкой группы компаний Mittelstand, знаменует собой резкий разворот для отрасли, которая до недавнего времени восхваляла китайско-немецкое экономическое чудо", - говорится в публикации.

VDMA считает, что ЕС должен накладывать компенсационные пошлины на импорт из третьих стран, если они нарушают антидемпинговые или антисубсидийные правила ЕС. Особое внимание здесь уделяется Китаю с его агрессивной экспортной политикой. В VDMA заявляют, что китайские компании получают значительные государственные субсидии и поставляют в Европу продукцию, которая иногда не соответствует ее техническим нормам.

"Промышленная группа, насчитывающая 3600 членов, производящих все - от систем передачи электроэнергии и станков до полупроводниковых машин и прецизионных инструментов, - четко дала понять, что готова конкурировать с китайскими конкурентами на равных условиях. Однако она также недвусмысленно заявила, что считает, что таких условий не существует, и что она хочет, чтобы правительства вмешались в ситуацию", - пишет South China Morning Post.

Ранее VDMA отмечала, что бизнес-климат в Китае остается напряженным. Хотя ситуация несколько улучшилась, 36% компаний продолжают сообщать о плохой деловой ситуации и только 14% - о положительной. Тем не менее, компании ожидают роста оборота на 5% в 2025 году после стагнации в предыдущем году. Ключевыми вызовами в Китае остаются постоянная нехватка заказов, усиление конкуренции со стороны местных поставщиков и торговые барьеры, такие как таможенные пошлины.