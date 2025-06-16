Турция повышает стоимость прохода через проливы

Турция со следующего месяца повышает стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.

"С 1 июля стоимость "золотого франка", который используется для расчета сборов, взимаемых с судов, которые проходят через турецкие проливы без остановки, будет увеличена на 15% до 5,83 доллара", - сообщил Уралоглу, которого цитирует Укринформ.

Министр отметил, что стоимость "золотого франка", который оставался неизменным на уровне 0,8 доллара в течение 39 лет до 2022 года, сейчас пересматривается ежегодно. Также будет увеличена оплата за предоставление других услуг.

По Конвенции Монтре от 1936 года, которая восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, Анкара имеет право взимать плату с судов, проходящих через проливы, а также за работы по спасению и эвакуации, за работу маяков и медицинское обслуживание.