В Беларуси утвердили очередную программу действий по стабилизации цен

Правительство и Комитет госконтроля утвердили совместную программу действий по стабилизации цен, совершенствованию методологии ценообразования и контрольной деятельности за соблюдением законодательства о ценообразовании на 2025 год.

«Программа является стратегическим планом и содержит меры по насыщению внутреннего рынка товарами, меры экономического и административного характера, а также по совершенствованию антимонопольного, ценового регулирования и контроля», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В нем отмечается, что основная цель программы в 2025 году – насыщение внутреннего рынка товарами с учетом принципа формирования «справедливой цены».

Совместные программы правительства и КГК реализуются с 2022 года.