Власти Таиланда введут регулирование ИИ, чтобы «не плестись в хвосте прогресса»

Правительство Таиланда намерено одобрить закон об искусственном интеллекте, регулирующий использование ИИ на территории королевства. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на секретаря Министерства цифровой экономики и общества Висит Виситсора-ат.

По словам представителя ведомства, правительственные органы уже оценили возможности искусственного интеллекта в сфере блокировки «нелегальных веб-сайтов». С помощью ИИ-технологий властям удается выявить до 3000 ресурсов с противоправной информации, тогда как при работе вручную на аналогичный объем работы уходит порядка недели.

Висит также рассказал об основных положениях документа, готовящегося к подписанию. Согласно законопроекту, профильные ведомства будут определять «опасные» и «высокорискованные» приложения на базе ИИ. Контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, обяжут маркировать соответствующим образом либо «уведомлять пользователей» любым другим путем.

Кроме того, зарубежные ИИ-компании должны будут зарегистрировать юридическое лицо на территории Таиланда и подчиняться требованиям регуляторов. Принятие подобных мер в Министерстве объясняют заботой о базовых правах граждан и защитой от несанкционированного использования приватной информации.

«Мы не хотим, чтобы этот закон стал преградой. Напротив, он должен побудить тайцев активно включиться в сферу ИИ, а не плестись в хвосте прогресса», - заявил Висит.

Он добавил, что подготовленный регламент закрепляет ответственность человека за результаты использования «непредсказуемых» технологий искусственного интеллекта, если ошибки ИИ привели к нарушениям прав граждан.

Ранее стало известно о том, что продвигающий продукты «этичного искусственного интеллекта» стартап Anthropic выпустил эксклюзивный набор моделей для сектора национальной безопасности США. Представители компании сообщили, что их новые разработки созданы «на основе прямых отзывов правительственных клиентов для удовлетворения реальных операционных потребностей» в «засекреченной среде».