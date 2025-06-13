Внешний долг Беларуси по отношению к ВВП на начало апреля составил 48,5%

Валовой внешний долг Беларуси на 1 апреля 2025 года составил $37,4 млрд, увеличившись за I квартал текущего года на $2,2 млрд.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, увеличение внешних долговых обязательств в значительной мере было обусловлено их переоценкой (на $1,86 млрд), а также операциями внешнеторгового финансирования (на $0,37 млрд).

«В целом, долговая нагрузка на экономику страны осталась на относительно низком уровне. На 1 апреля внешний долг по отношению к ВВП составил 48,5%», - говорится в сообщении регулятора.

По-прежнему значительная часть внешнего долга Беларуси (69,9%) сформирована долгосрочными обязательствами. Это свидетельствует о «невысоких рисках в сфере внешнедолгового финансирования».