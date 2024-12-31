Владелец задержанного Финляндией танкера добивается снятия ареста судна через суд

Владелец нефтяного танкера, захваченного Финляндией по подозрению в обрыве подводной линии электропередач и четырех телекоммуникационных кабелей в Балтийском море на прошлой неделе, добивается освобождения судна. Об этом сообщил Reuters в понедельник адвокат, представляющий компанию.

Представители финской полиции и береговой охраны поднялись на борт зарегистрированного на Островах Кука судна Eagle S в четверг и доставили его в место вблизи финского порта, где проводят допрос членов экипажа.

Следователи заявили, что считают, что 25 декабря Eagle S разорвал подводный кабель Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию, и разорвал или повредил четыре волоконно-оптические линии, протянув свой якорь по морскому дну на десятки километров.

На прошлой неделе президент Финляндии заявил, что, по его мнению, если бы судно не остановили, на морском дне был бы нанесен еще больший ущерб.

Таможенная служба Финляндии заявила, что считает Eagle S частью теневого флота стареющих танкеров, используемых для обхода санкций на продажу российской нефти, и официально конфисковала его груз, хотя он все еще находится на борту судна.

Владелец Eagle S, компания Caravella LLC FZ, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, подала в понедельник в Окружной суд Хельсинки запрос об отмене ареста судна.

Финский адвокат Герман Люнгберг, который подал документы от имени компании, заявил, что власти не предоставили никаких объяснений относительно правовых оснований для взятия судна под стражу и ареста.

"Финны захватили судно", – сказал Люнгберг.

Он сказал, что экипаж был допрошен следователями без какой-либо правовой помощи и что они были лишены сна.

Представитель полиции заявил, что захват судна произошел в соответствии с финским законодательством и что члены экипажа были проинформированы о своих правах, в том числе о праве на правовую помощь.

По данным СМИ, на судне обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.