На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 580 грузовых и 145 легковых машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"По состоянию на 10:00 самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина). Перед данным пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 420 большегрузов, его контрольные службы за два дня оформили 26% фур от нормы", - говорится в сообщении.

Меньше всего грузовиков с пятницы проследовало в Литву через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы пропустили только 8% транспорта от нормы, т.е. 40 из 500 авто.

Около 150 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Его контрольные службы с пятницы приняли на свою территорию всего 30% транспорта.