Пассажирский самолет разбился при посадке в Южной Корее

Пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air при посадке в южнокорейском городе Муан (провинция Чолла-Намдо) выехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Об этом сообщает Yonhap.

По последней информации экстренных служб, погибли 124 человека.

Выжили два человека - пассажир и член экипажа.

Воздушное судно возвращалось из Бангкока (Таиланд), на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Представитель пожарного ведомства, которое принимает участие в спасательных работах, заявил журналистам, что все остальные люди, предположительно, погибли.

На видеозаписях, показанных местными телеканалами, видно, как самолет пытался приземлиться, не выпуская шасси. Лайнер заскользил по земле, врезался в бетонную стену, после чего взорвался и загорелся. Предполагается, что шасси не удалось выпустить из-за столкновения с птицами.

Свидетели происшествия, которые находились в момент катастрофы возле аэропорта, заявляли, что еще когда самолет находился в воздухе, слышали один или несколько взрывов, заметили огонь на корпусе воздушного судна. Еще один человек рассказал, что успел заметить, как с самолетом столкнулась стая птиц, после чего у него загорелся правый двигатель.

Полиция и пожарные продолжают расследование причин крушения.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок прибыл на место катастрофы для оказания помощи в организации спасательных работ. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать всю возможную помощь. Президентский офис ранее собрался на экстренное совещание для определения перечня необходимых мер в связи с катастрофой.

Исполнительный директор Jeju Air Ким И Бэ принес извинения в связи с инцидентом и взял на себя ответственность за произошедшее.