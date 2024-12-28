Последнее обновление: 28.12.2024 12:53

Американская система THAAD впервые перехватила баллистическую ракету над Израилем

Американская система противоракетной обороны THAAD впервые перехватила баллистическую ракету, запущенную по Израилю из Йемена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова ознакомленного собеседника.

Как рассказал собеседник агентству, передовая американская военная противоракетная система была использована в Израиле для попытки перехвата ракеты впервые после того, как президент Джо Байден разместил эту систему в Израиле в октябре.

Он отметил, что система THAAD была использована для попытки перехвата ракеты из Йемена в течение последних 24 часов, и анализ определит ее успешность.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – это мобильный наземный противоракетный комплекс для перехвата ракет средней дальности на высотах за пределами атмосферы.

Комплекс разрабатывает компания Lockheed Martin. Эта система использует концепцию "кинетического перехвата", при которой цель уничтожают благодаря энергии столкновения с аппаратным блоком, что повышает его эффективность.

Как сообщалось, в октябре американские военные доставили свою передовую противоракетную систему THAAD в Израиль.

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