Центробанк России перестает покупать валюту на фоне обвала рубля

Центробанк РФ с 28 ноября и до конца 2024 г. прекращает покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Согласно информации, решение принято "в целях снижения волатильности финансовых рынков" и осуществляется "в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила".

До этого, с учетом покупок, ЦБР продавал валюту на 4,3 млрд рублей ($43 млн) в день.

В то же время ЦБ продолжит операции по продаже иностранной валюты в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния.

Решение о возобновлении сделок на внутреннем валютном рынке будет приниматься регулятором "с учетом ситуации, складывающейся на финансовых рынках".

"Отложенные покупки будут совершены в течение 2025 года", – объявил Банк России.

Установленный Центробанком РФ на 28 ноября официальный курс евро составляет 113,0947 рубля, курс доллара – 108,0104 рубля, курс юаня – 14,8382 рубля.