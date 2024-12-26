Армения отказывается участвовать в саммитах ЕАЭС в Беларуси

Делегации из Армении могут не участвовать в саммитах ЕАЭС в Беларуси вообще. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после полемики с Лукашенко на заседании Высшего Евразийского совета.

"Делегации из Республики Армения будут участвовать дистанционно или не будут участвовать в саммитах ЕАЭС в Беларуси", - написал он Telegram-канале.

Спор начался после того, как Пашинян заявил, что делегация Армении примет участие в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске в мае 2025 года в дистанционном формате.