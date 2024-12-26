Последнее обновление: 26.12.2024 18:00

Росавиация ограничила работу аэропортов Москвы и Калуги

Росавиация временно ограничила работу аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковский" и "Калуга" для обеспечения безопасности гражданских самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал представителя ведомства Артема Кореняко.

Эти аэропорты Москвы и Калуги перестали принимать и отправлять рейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - сообщил представитель Росавиации, не назвал причины.

Ранее подобные меры неоднократно вводились из-за угрозы атаки дронами.

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