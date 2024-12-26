Энергокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией не будет работать до конца декабря

Электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, на котором 25 декабря произошел сбой, не будет работать до конца 2024 года. Об этомсообщил финский системный оператор Fingrid.

Компания пообещала назвать срок возобновления работы кабеля по мере появления новой информации.

Эстонский электросетевой оператор Elering заявил, что место возможного повреждения кабеля пока не выявлено.

"Мы провели ряд диагностических работ и измерений как на эстонской, так и на финской стороне и сосредоточились на определении места повреждения в кабельной части", - прокомментировал член правления Elering Рейго Кебья.

По его словам, команды Elering и Fingrid работали практически всю ночь, чтобы определить точное местоположение неисправности.

На безопасность энергоснабжения отключение кабеля не повлияет. Эстония и страны Балтии обладают достаточными генерирующими (и резервными) мощностями, а также возможностями для импорта электроэнергии, чтобы удовлетворить энергетические потребности Эстонии.

По данным Fingrid, подключение к электросети кабеля было прервано 25 декабря в 12:26 по местному времени. На момент отключения мощность соединения составляла 658 МВт.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), около 147 км - по дну Финского залива и около 14 км - по суше в Финляндии (воздушный кабель).

EstLink 2 в 2024 году не работал с января по сентябрь из-за аварии. Его ремонт обошелся в €30 млн.