Премьер Армении не будет участвовать в неформальном саммите СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге 25 декабря. Об этом он сообщил в Facebook.

Согласно информации, 23 декабря Никол Пашинян получил положительный тест на COVID-19, из-за чего следующие два дня работал из дома.

И хотя 25 декабря тест Пашиняна был отрицательный, он, "посоветовавшись с коллегами, решил, что не будет участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ".

"До конца дня приму решение относительно того, участвовать или не участвовать в завтрашнем (26 декабря. – прим.) заседании Высшего экономического совета ЕАЭС", – добавил он.

В последние годы Армения пытается избегать участия или ограничивать его в интеграционных форматах, которые фактически находятся под контролем России.

В прошлом году Никол Пашинян не поехал на саммит СНГ в Кыргызстане "ввиду ряда обстоятельств", а в октябре этого года Армения не поддержала два заявления на встрече министров иностранных дел СНГ.

Более того, армянская сторона заявляла о "точке невозврата" в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политический альянс де-факто во главе с Россией.