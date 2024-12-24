Беларусь и РФ загорелись идеей создать СП по производству электромобилей

Беларусь и Россия загорелись идеей создания совместного предприятия для производства электромобиля так называемого Союзного государства. Это следует из сообщения пресс-службы Национальной академии наук (НАН).

Согласно информации, в настоящее время делегация НАН находится в Москве и уже посетила центр по разработке электромобиля "Атом". По итогам переговоров с руководством Росатома, компаний "ТВЭЛ", "КАМА", "Рэнера", а также представителями ведущих предприятий Министерства промышленности Беларуси стороны договорились рассмотреть вопрос создания совместного предприятия.

Участники встречи обсудили разработку и производство аккумуляторов на базе ячеек "Рэнера", локализацию компонентов аккумуляторов, локализацию компонентов "Атома", а также разработку и создание электромобиля Союзного государства на базе платформы "Атом".

"Стороны подписали протокол о дальнейшем взаимодействии и договорились об усилении развития сотрудничества", - рассказала пресс-служба.