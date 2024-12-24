Последнее обновление: 24.12.2024 18:00

Украинские военные взяли в плен гражданина Беларуси

Украинские военнослужащие взяли в плен 11 человек, среди которых один оказался гражданином Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Пленных брали бойцы 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады вместе со смежными подразделениями.

Согласно информации ДШВ, все произошло за один раз и без единого выстрела: напуганные люди после оцепления выбросили оружие и "склонили головы перед украинскими военными".

Среди пленных был гражданин Беларуси, которого отправили на войну обманом. Он рассказал, что его вынудили подписать контракт российские силовики. В момент заключения контракта он находился в состоянии алкогольного опьянения.



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