Узбекистан и Казахстан с 1 января 2025 года станут странами-партнерами БРИКС

С 1 января 2025 года Узбекистан и Казахстан официально получат статус стран-партнеров БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Помимо Узбекистана и Казахстана, в список новых стран-партнеров БРИКС вошли Белоруссия, Боливия, Индонезия, Куба, Малайзия, Таиланд и Уганда. Всего приглашения были направлены 13 государствам, и Россия ожидает ответы еще от четырех стран, передает ТАСС.

Решение о создании категории стран-партнеров БРИКС было принято на саммите в Казани в октябре 2024 года. По словам Ушакова, накануне саммита объединение получило заявки от 35 стран на подключение к его деятельности в том или ином качестве.

Представители стран-партнеров будут приглашаться на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и встреч министров иностранных дел, а также к участию в других мероприятиях объединения.

БРИКС (BRICS) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года. Последнее расширение блока произошло 1 января 2024 года.