АО "РЖД" – государственный российский перевозчик, на прошлой неделе утвердило сокращение инвестиционной программы на 30% на следующий год из-за высоких процентных ставок. Об этом пишет Bloomberg.

Увеличение грузоперевозок, связанных с войной, лишь усугубляет существующие проблемы с перевозками, а санкции усложняют перерасчеты за границу. Одновременно и постоянные логистические трудности замедляют транспортировку таких товаров, как уголь и алюминий.

"В этом году железнодорожный сектор переживает худший спад со времен кризиса 2008-2009 годов, и тенденция до сих пор сохраняется. Мы считаем, что это связано с потребностями армии, имеющей приоритет в нагрузке сети, а также с ухудшением проблем с подвижным составом", – отметили эксперты из московского исследовательского центра MMI.

Как отмечает агентство, это отражает давление на экономику России.

Железнодорожные сети Восточного полигона, соединяющие Москву с Дальневосточным регионом, стали основной торговой артерией страны, однако их пропускной способности недостаточно для удовлетворения растущего спроса.

"Мы видим проблемы Восточного полигона", - заявил министр транспорта Роман Старовойт, отметив, что, несмотря на увеличение грузоподъемности, инфраструктурные ограничения все еще существуют.

Инвестиции в развитие железнодорожного сектора сокращаются, и РЖД уже рассматривают возможность уменьшения общей инвестиционной программы до 7,9 триллиона рублей к 2030 году. Эти экономические трудности отражаются на грузоперевозках, в том числе на экспорте угля и алюминия.

Компании, в частности Rusal, крупнейший производитель алюминия вне Китая, сталкиваются с проблемами в поставке продукции из-за ограниченной пропускной способности железных дорог, что привело к накоплению огромных объемов алюминия на заводах в Сибири.