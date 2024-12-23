ЕС готов к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января

Еврокомиссия не комментирует визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, но подтверждает, что Европа готова к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Об этом сообщил Укринформу спикер Европейской комиссии.

"Прекращение потока (газа) через Украину с 1 января является ожидаемым событием, и ЕС к нему готов", - отмечается в ответе спикера.

Он напомнил, что Европейская комиссия, в координации со странами-членами, больше года работала для подготовки к тому сценарию, когда не будет российского газа, поступающего через Украину с 1 января 2025 года, и для обеспечения альтернативных путей поставок газа для стран-членов, которые могут быть поражены таким прекращением транзита.

"Европейская газовая инфраструктура является достаточно гибкой для того, чтобы обеспечивать поставки газа нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу через альтернативные пути. С 2022 года она была значительно усилена новыми возможностями по импорту LNG (сжиженного газа - прим.)", - отметил представитель Еврокомиссии.

Кроме того, по его словам, безопасность в поставках газа в ЕС была значительно повышена в течение нескольких прошлых лет благодаря мерам по эффективному использованию энергии и развитию ее возобновляемых источников.

"Негативное влияние от завершения транзита (газа) через Украину для безопасности поставок ЕС является ограниченным", - добавил представитель Еврокомиссии.