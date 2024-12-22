Последнее обновление: 22.12.2024 14:00

В Китае возмутились предоставленной США военной помощью Тайваню

Китай выражает недовольство и направил США представление в связи с решением американской администрации о продаже вооружений острову Тайвань. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР.

"Соединенные Штаты в очередной раз оказывают военную помощь и продают вооружение китайскому региону Тайвань, что серьезно нарушает принцип одного Китая, а также три совместные китайско-американские коммюнике Китай выражает сильное недовольство, решительно выступает против и сразу же сделал Соединенным Штатам строгое представление", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел указали, что американская военная помощь острову нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая. В ведомстве также напомнили, что "тайваньский вопрос является основой интересов Китая и первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях".



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование