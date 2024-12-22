В Сирии повстанцы назначили первых министров в правительстве

В Сирии повстанцы после свержения режима Башара Асада сообщили о первых назначениях в переходном правительстве. Эсаад Хасан Шейбани станет главой МИД. В то же время Министерство обороны возглавит инженер со специализацией в области сельского хозяйства Мархаф Абу Касра.

Шейбани – выпускник факультета английского языка и литературы Университета Дамаска. Как сообщают СМИ, он также имеет степень магистра в области политологии и международных отношений. С начала гражданской войны в стране в 2011 году Шейбани активно участвовал в деятельности сирийской оппозиции, сообщает dpa.

В ходе войны под контролем правительственных сил находилось около двух третей территории страны, в то время как северо-запад Сирии с 2017 года находился под управлением исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). В этой "администрации" Шейбани занимал должность главы отдела политических дел.

Как передает Anadolu, он отвечал за "взаимодействие с представителями иностранных государств и международных организаций, включая учреждения ООН и гуманитарные структуры".

Новый министр обороны Сирии Абу Касра родился в городе Хальфаджа в провинции Хама. Он является одним из самых известных лидеров ХТШ.