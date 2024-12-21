Правительство Беларуси установило таксовую стоимость на древесину на корню в 2025 году

Постановлением Совмина № 980 от 20 декабря 2024 года установлена таксовая стоимость на отпускаемую на корню древесину основных лесных пород в 2025 году.

В частности, такса первого разряда за 1 плотный куб. м крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет 30,69 рубля, ели, пихты, груши, яблони, акации белой - 26,80 рубля, дуба, ясеня и клена - 106,08 рубля, березы (кроме березы карельской) - 10,14 рубля, осины, ольхи серой, осокори, тополя и ивы древовидной - 1,80 рубля.

Таксы - своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества, а также пород.