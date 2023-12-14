Правительство Беларуси установило таксовую стоимость на древесину на корню

Совет министров постановлением № 881 от 12 декабря 2023 года установил таксовую стоимость на отпускаемую на корню древесину основных лесных пород в 2024 году.

Согласно документу, такса первого разряда за один плотный кубометр крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет 27,9 рубля, ели, пихты, груши, яблони, акации белой - 24,36 рубля, дуба, ясеня, клена - 96,44 рубля, березы (кроме березы карельской) - 9,22 рубля, осины, ольхи серой, тополя, ивы древовидной - 1,64 рубля.

Такса первого разряда за 1 плотный куб. м крупной деловой древесины без коры рубки промежуточного пользования для березы карельской установлена в размере 511,68 рубля.

Таксы - своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).