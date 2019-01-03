Правительство Беларуси повысило таксовую стоимость на древесину на корню

Постановлением правительства № 976 от 29 декабря 2018 г. определена таксовая стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2019 году.

Как сообщает Аппарат Совмина, такса первого разряда за 1 плотный куб. м крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет Br21,48, березы (кроме березы карельской) – Br7,10, дуба, ясеня и клена – Br74,28.

Таксы – своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).