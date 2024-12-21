Последнее обновление: 21.12.2024 14:00

Украина и РФ не договорились о транзите газа при посредничестве Азербайджана

Москва и Киев не смогли договориться о соглашении о продлении транзита российского газа в Европу через Украину при посредничестве Азербайджана. Об этом сообщил источник в азербайджанской энергетической компании SOCAR агентству Reuters.

Европейский Союз и Украина обратились в Азербайджан с просьбой помочь в переговорах с Россией по соглашению, действие которого завершается в конце этого года.

Недавно Путин заявил, что нового соглашения с Киевом не будет. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев мог бы рассмотреть возможность продления транзита, но только при условии, что Россия не будет получать за это оплату до завершения войны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что действующее соглашение о транзите завершается 1 января 2025 года. По его словам, транзит может быть возобновлен только для нероссийского газа по запросу Европейской комиссии.

Источник в SOCAR подтвердил, что компания почти год выступала посредником в переговорах между украинскими и российскими энергетическими компаниями по просьбе Украины и ЕС. В рамках посредничества состоялись встречи в Стамбуле 2 мая и в Вене 29 августа, однако стороны так и не пришли к согласию.

SOCAR, российский энергетический гигант Газпром и украинский Нафтогаз пока не предоставили официальные комментарии.



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