Десять стран ЕС предлагают усилить санкции против российской энергетики

Десять государств – членов Европейского Союза предложили усилить санкции против энергетического сектора России, в частности сжиженного природного газа, и учреждений, которые помогают Москве обходить действующие ограничения. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство РАР.

Новый пакет санкций против России, который предложили страны Балтии, Дания, Ирландия, Польша, Румыния, Швеция, Чехия и Финляндия, предусматривает введение новых и усиление действующих ограничений.

Прежде всего речь идет об энергетическом секторе России – в частности запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа или постепенное сокращение его потребления, пишет РАР.

Государства-члены Евросоюза также призывают к усилению санкций в отношении российского "теневого флота" и постепенному отказу ЕС от ядерной энергетики России, говорится в материале.

Документ, который цитирует агентство, призывает к дальнейшим торговым санкциям против России, в частности санкций на импорт российских металлов, о чем уже сообщалось в СМИ.

Евросоюз, по мнению подписантов документа, также должен наложить санкции на финансовые учреждения третьих стран, которые обходят санкции, позволяя, например, финансовые переводы, связанные с транзитом запрещенных товаров в Россию, или используя криптовалюты для обхода ограничений, отмечает РАР.

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

В начале 2025 года ЕС должен начать обсуждение 16-го пакета санкций, который придется на польское председательство в Совете Евросоюза.