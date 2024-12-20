Армения вводит льготы на импорт 2 тысяч тонн сливочного масла из ЕАЭС

Правительство Армении предприняло меру для регулирования молочного рынка. На заседании 19 декабря кабмин утвердил решение о введении тарифных льгот на импорт сливочного масла из стран Евразийского экономического союза, в котором, помимо Армении, состоят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Согласно принятому документу, с 24 декабря 2024 года по 15 июня 2025 года будет действовать льготный режим на ввоз 2 тысяч тонн сливочного масла. Это решение, одобренное Советом Евразийской экономической комиссии, направлено на поддержку как внутреннего рынка, так и участников внешнеэкономической деятельности.

Мера призвана обеспечить "стабильные поставки сливочного масла в страну и сдержать рост цен на этот важный продукт питания в преддверии праздничного сезона и первой половины следующего года".