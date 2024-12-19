Последнее обновление: 19.12.2024 18:00

Израиль нанес удар по Йемену после нового пуска сбитой недалеко от Тель-Авива ракеты

Израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, находящимся под контролем проиранского движения хуситов.

Представитель израильских военных заявил, что среди целей были порты Красного моря и энергетическая инфраструктура в столице Йемена Сане.

Подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил о гибели семи человек в порту Салиф и двоих — на нефтяном объекте Рас Иса, расположенном в провинции Ходейда.

За два часа до ударов израильская система ПВО перехватила над центральной частью страны ракету, выпущенную с территории Йемена. В Рамат-Гане на окраине Тель-Авива были повреждены школа и несколько автомобилей.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование