Израиль нанес удар по Йемену после нового пуска сбитой недалеко от Тель-Авива ракеты

Израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, находящимся под контролем проиранского движения хуситов.

Представитель израильских военных заявил, что среди целей были порты Красного моря и энергетическая инфраструктура в столице Йемена Сане.

Подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил о гибели семи человек в порту Салиф и двоих — на нефтяном объекте Рас Иса, расположенном в провинции Ходейда.

За два часа до ударов израильская система ПВО перехватила над центральной частью страны ракету, выпущенную с территории Йемена. В Рамат-Гане на окраине Тель-Авива были повреждены школа и несколько автомобилей.