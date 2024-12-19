Банк Литвы повысил на этот год прогноз роста ВВП страны до 2,4%

Банк Литвы в очередной раз повысил прогноз роста литовской экономики в 2024 году и теперь ждет увеличения ВВП на 2,4%. Обновленный макропрогноз опубликован на сайте.

Прежний, сентябрьский, прогноз предполагал рост ВВП на 2,2%, а июньский - на 1,9%.

При этом прогноз экономического роста на 2025 год сохранен на уровне 3,1%. Такой же рост ожидается и в 2026 году, а в 2027 году он, как считает Банк Литвы, немного замедлится и составит 3%.

"Еще более быстрому росту экономики помешают скудные возможности более эффективного использования трудовых ресурсов, ухудшающаяся демография и меньший рост рынков торговых партнеров (Литвы), чем в предыдущем десятилетии", - отмечает Банк Литвы.

В этом году экспорт должен увеличиться на 2,2%, в следующем - на 2,5%, а в 2026 и 2027 годах - на 3,6% и 3,7% соответственно.

В связи с ростом притока средств из фондов помощи ЕС, снижением давления со стороны жесткой денежно-кредитной политики и усилением внутреннего и внешнего спроса, объем инвестиций в Литве в 2025 году должен увеличиться на 6,1%, в 2026 году - на 4,8%, а в 2027 году - на 4,4%. Благоприятное влияние на инвестиции, вероятно, окажет и рост корпоративной прибыли в прошлые периоды.

Ситуация на литовском рынке труда остается достаточно стабильной. Прогнозируется, что уровень безработицы в этом году составит 7,4%, а в 2025 году упадет до 7,1%, 2026 году - до 6,9%, а в 2027 году - до 6,7%. В свою очередь занятость в этом году увеличится на 1,8%, но в 2025 году упадет на 0,1%, а в 2026-2027 годах - снизится на 0,3% в год.

Ожидается, что затраты на рабочую силу останутся одними из важнейших факторов, способствующих росту инфляции. На нее также будет оказывать все большее влияние постепенно улучшающаяся международная экономическая среда, рост цен на некоторые энергоресурсы, рост косвенных налогов.

Это приведет к среднегодовой инфляции в этом году на уровне 0,8%. В следующем году, по оценкам Банка Литвы, она ускорится до 2,3%, а в 2026-2027 годах - до 2,6% в год.