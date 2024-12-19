В ЕС готовятся помочь Молдове финансово, если Россия отключит газ 1 января

В случае полного прекращения поставок российского газа в Молдову с 1 января 2025 года и проблем с электрогенерацией Европейский Союз должен помочь стране преодолеть кризис. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола на пресс-конференции в рамках саммита ЕС 19 декабря.

Метсола считает высокой вероятность того, что 1 января 2025 года РФ остановит поставки и отключит газа, который сейчас идет в Приднестровье и используется для генерации электроэнергии для всей Молдовы.

"Мы должны смягчить влияние ожидаемого прекращения Россией поставок газа в Приднестровье, что на практике означает, что Приднестровье погрузится в темноту 1 января", – пояснила она.

В этом случае, по ее словам, Евросоюз должен вмешаться в ситуацию, чтобы помочь народу Молдовы, который выбрал европейское будущее.

"Мы должны быть готовы быстро вмешаться, чтобы убедиться, что люди не будут получать огромные неподъемные счета", – подчеркнула она.

Президент Европарламента подчеркнула, что ЕС должен найти возможности оплатить счета, которые граждане Молдовы не могут себе позволить.

"Думаю, будет расти консенсус относительно того, чтобы дать немедленное решение этой проблемы... Это был мой месседж лидерам ЕС, и он был воспринят хорошо", – сказала Метсола.