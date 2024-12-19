Прямые инвестиции Китая за рубежом в январе-ноябре выросли на 11,2%

Общий объем прямых нефинансовых инвестиций (ODI) Китая за рубежом в январе-ноябре вырос на 11,2% относительно того же периода прошлого года и составил $128,63 млрд. об этом сообщило Министерство торговли страны.

Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", увеличился на 5,1% - до $30,17 млрд, пишет Синьхуа.

Китайские компании за одиннадцать месяцев подписали новые контракты за рубежом на сумму $198,79 млрд, что на 11,9% больше показателя за аналогичный период годом ранее. В том числе в государствах вдоль "Пояса и пути" этот показатель повысился на 11,8% - до $167,95 млрд.