Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом за год упали более чем на 29%

Прямые инвестиции Китая в нефинансовый сектор за рубежом в 2017 году составили $120 млрд (снижение на 29,4% в годовом сравнении), сообщило Министерство торговли страны.

Китайские инвесторы в прошлом году вложили средства в 6236 компаний в 174 странах и регионах мира.

В том числе $14,36 млрд было инвестировано в 59 государств, расположенных вдоль "Пояса и пути". Таким образом, показатель составил 12% общего объема зарубежных инвестиций против 8,5% в 2016 году.

Китайские предприятия по итогам 2017 года осуществили в общей сложности 341 сделку по слияниям и поглощениям в 49 странах, сообщает агентство "Синьхуа".