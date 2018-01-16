Последнее обновление: 16.01.2018 18:00

Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом за год упали более чем на 29%

Прямые инвестиции Китая в нефинансовый сектор за рубежом в 2017 году составили $120 млрд (снижение на 29,4% в годовом сравнении), сообщило Министерство торговли страны.

Китайские инвесторы в прошлом году вложили средства в 6236 компаний в 174 странах и регионах мира.

В том числе $14,36 млрд было инвестировано в 59 государств, расположенных вдоль "Пояса и пути". Таким образом, показатель составил 12% общего объема зарубежных инвестиций против 8,5% в 2016 году.

Китайские предприятия по итогам 2017 года осуществили в общей сложности 341 сделку по слияниям и поглощениям в 49 странах, сообщает агентство "Синьхуа".

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