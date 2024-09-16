Последнее обновление: 16.09.2024 17:46

Прямые иностранные инвестиции в Китай за январь-август упали на 31,5%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-августе упал на 31,5% относительно того же периода прошлого года и составил 580,19 млрд юаней ($81,8 млрд).

Как сообщило Министерство торговли страны, на высокотехнологичное производство пришлось 72,14 млрд юаней, что составляет 12,4% общего объема вложений.

ПИИ Германии в КНР в январе-августе выросли на 5,4% в годовом выражении, Сингапура - на 11,6%, приводит данные ведомства China Daily.

При этом за восемь месяцев в стране было зарегистрировано 36,968 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 11,5% больше показателя за тот же период 2023 года.

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