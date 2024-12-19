Последнее обновление: 19.12.2024 15:54

Эстония запретит гражданам страны участвовать в проходящих в Беларуси мероприятиях

Правительство Эстонии поддержало предложение министра иностранных дел Маргуса Цахкны о введении запрета на участие жителей республики в мероприятиях на территории Беларуси и России. Об этом сообщают эстонские медиа.

Согласно информации, планируется запретить помогать таким мероприятиям и поддерживать участие в них, а также получать средства от учреждений, организаций и лиц, которые проводят и поддерживают их. По словам главы МИД, предлагаемый запрет направлен против организаторов мероприятий и их сторонников.

Нарушителям запрета будет грозить денежный штраф или лишение свободы сроком на пять лет.



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