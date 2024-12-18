Китайское судно Yi Peng 3 пыталось повредить и датские кабели

Китайское судно Yi Peng 3, подозреваемое в повреждении подводных кабелей в Балтийском море, пыталось также повредить кабели вблизи датского острова Лэсё. Об этом сообщают датские СМИ.

По данным датского телеканала TV2, сонарные изображения показывают широкие темные линии на маршруте Yi Peng 3 в ноябре, передает Yle.

TV2 связался с тремя экспертами, которые сошлись во мнении, что доказательства подтверждают подозрения в отношении Yi Peng 3. Судно вело себя нетипично: оно снижало скорость, проходя над двумя электрическими кабелями и одним кабелем передачи данных.

Кабели связи между Финляндией и Германией, а также между Швецией и Литвой были повреждены 17 и 18 ноября в территориальных водах Швеции. В инциденте подозревается китайское судно Yi Peng 3, которое, по данным порталов морского мониторинга, находилось в зоне разрыва кабелей в момент происшествия.

С 19 ноября Yi Peng 3 находится в проливе Каттегат, окруженное военными кораблями Дании, Швеции и Германии. Дания ведет переговоры с соседними странами, однако детали обсуждений не разглашаются.

В понедельник американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительстве, участвующие в расследовании, сообщила, что российская разведка дала капитану Yi Peng 3 указание перерезать кабели связи с помощью якоря.